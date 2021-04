Basket

Basket, Eurolega: Polonara e Mickey co-MVP della 32a-33a giornata

Achille Polonara e Jordan Mickey sono i due MVP del doppio turno settimanale in Eurolega. L'ex Sassari guida il Baskonia al successo a Oaka contro il Panathinaikos mentre il lungo visto anche in NBA a Boston e Miami è protagonista della vittoria in overtime del Khimki contro l'Asvel.

00:00:59, un' ora fa