TD Systems Baskonia Vitoria-Anadolu Efes Istanbul 101-111 d1ts

Di Davide Fumagalli. Partita pazzesca alla Fernando Buesa Arena dove l'Anadolu Efes piega un ottimo TD Systems Baskonia 111-101 dopo un tempo supplementare nel Round 33, penultimo della regular season. Un risultato che avvicina i turchi alla conquista del fattore campo nei playoff mentre i baschi restano fermi nel loro cammino verso la conquista della suddetta post season. L'Efes si porta a 22-11 di record, conquista l'11esima vittoria nelle ultime 12 partite e si impone in virtù di un clamoroso Shane Larkin, 30 punti di cui 28 nella ripresa e 18 tra quarto periodo e overtime; bene anche l'ex milanese Simon, 21, e ovviamente la guardia serba Micic, 16. Il Baskonia di Ivanovic, il cui record si aggiorna a 18-15 (appena il secondo ko nelle ultime 11 partite), lotta alla pari fino alla fine dei regolamentari, quando Vildoza scocca la bomba che vale il prolungamento, poi nel supplementare finisce la benzina e cade di schianto: sono 14 i punti dell'argentino, 15 quelli di Henry e Peters, 21 di un ottimo Giedraitis ma il migliore in assoluto è Achille Polonara, ovunque con 23 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 26 di valutazione finale! Nel prossimo e ultimo turno, Round 34, il Baskonia avrà il derby a Valencia mentre l'Efes giocherà al Forum contro Milano.

Super assist di Polonara per l'affondata di Peters

La sfida inizia sui binari dell'equilibrio, alla prima pausa l'Efes conduce 22-19, poi nel secondo quarto i turchi scappano via, piazzano un break di 14-2 con Anderson, Larkin e i canestri di un bollente Micic, e il tabellone dice 36-21 per gli ospiti. Il Baskonia non cede, si aggrappa soprattutto a Polonara e l'ex Sassari risponde con 9 punti quasi consecutivi per il -2 sul 41-43: all'intervallo è 46-41 per la squadra di Ataman.

Polonara chiude il contropiede con la schiacciata

Nella ripresa si torna punto a punto, Peters risponde a Simon, Polonara schiaccia in contropiede il -1 (52-53), poi inizia a scaldarsi Shane Larkin (2 punti all'intervallo) che va al ferro e poi segna la tripla del +6, prima di un nuovo rientro del TD Systems per il 63-65 del 30'. Nell'ultimo periodo la musica non cambia, i turchi allungano più volte con le fiammate di Larkin e Simon, e arrivano a +7 (69-76), ma ancora il Baskonia rimonta e va a sua volta a +4 (80-76) spinto da Polonara e da un eccellente Giedraitis. Il finale è rocambolesco, Larkin mette altre due triple per il +3, Micic firma i liberi del 92-89, ma sull'ultimo possesso viene perso Vildoza che segna da posizione centrale la bomba a fil di sirena per l'overtime.

Tripla pazzesca di Vildoza, è overtime a Vitoria

Nel prolungamento però il Baskonia finisce la benzina, Larkin segna 6 punti praticamente filati, poi Moerman e Singleton con una tripla fanno +9 sul 105-96. E' lo strappo decisivo, onore ai baschi per aver lottato sostanzialmente alla pari con una corazzata, ma alla lunga il maggior talento dell'Efes fa la differenza.

Baskonia : Raieste, Vildoza 14, Jekiri, Henry 15, Sedekerskis 2, Diop 5, Fall 2, Peters 15, Dragic 4, Giedraitis 21, Polonara 23, Kurucs. All. Ivanovic.

: Raieste, Vildoza 14, Jekiri, Henry 15, Sedekerskis 2, Diop 5, Fall 2, Peters 15, Dragic 4, Giedraitis 21, Polonara 23, Kurucs. All. Ivanovic. Efes: Larkin 30, Beaubois 5, Singleton 8, Balbay, Sanli 12, Moerman 14, Tuncer, Pleiss, Micic 16, Anderson 3, Dunston 2, Simon 21. All. Ataman.

Highlights: Baskonia-Anadolu Efes 101-111 d1ts

* * *

FC Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas 71-70

Di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

Bayern Monaco : Weiler-Babb 11, Baldwin 8, Kraemer ne, Seeley 5, Reynolds 12, Lucic 13, Flaccadori ne, Zipser 2, Gist 8, Johnson 3, Sisko 3, Radosevic 6. All. Trinchieri.

: Weiler-Babb 11, Baldwin 8, Kraemer ne, Seeley 5, Reynolds 12, Lucic 13, Flaccadori ne, Zipser 2, Gist 8, Johnson 3, Sisko 3, Radosevic 6. All. Trinchieri. Zalgiris Kaunas: Walkup 16, Blazevic ne, Lekavicius 10, Garino, Hayes 12, Jankunas 5, Lukosiounas 4, Geben 2, Jokubaitis 4, Vasturia ne, Grigonis 5, Lauvergne 12. All. Schiller.

* * *

Stella Rossa mts Belgrado-Maccabi Playtika Tel Aviv

ore 20.45

* * *

* * *

* * *

* * *

