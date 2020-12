Basket

Basket, Eurolega: Poythress decolla e schiaccia allo scadere del 3° quarto

Non c'era modo migliore per chiudere il terzo periodo per lo Zenit: volata di Ponitka e alzata per la schiacciata al volo di Poythress prima della sirena.

00:00:36, 22 Visualizzazioni, Ieri A 21:32