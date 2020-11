Basket

Basket, Eurolega: Prepelic con la tripla allo scadere del primo tempo

Esecuzione perfetta di Valencia in uscita dal timeout per l'ultimo tiro del primo tempo! Palla consegnata per Prepelic che esce dal blocco e insacca la bomba prima del suono della sirena.

00:00:44, 2 Visualizzazioni, 2 ore fa