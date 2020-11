Basket

Basket, Eurolega: Recupero, dietro-schiena e schiacciata: Rodriguez per Hines

Sergio Rodriguez e Kyle Hines griffano in coppia una delle giocate più belle della partita tra Maccabi Playtika Tel Aviv e AX Armani Exchange Milano: palla recuperata e assist dietro-schiena in contropiede del Chacho per l'inchiodata di Hines al ferro.

