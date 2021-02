Senza LeDay e Brooks ma con il ritorno di Micov e il morale molto alto per la vittoria della Coppa Italia nella Final Eight conclusa domenica scorsa, l'AX Armani Exchange Milano ritrova il palcoscenico di Eurolega e lo onora alla grande, come spessissimo quest'anno, con una vittoria netta e convincente per 87-68 contro il Maccabi Tel Aviv nel Round 25. Un successo che nasce ancora una volta dalla difesa, a tratti maestosa, che vale la quinta affermazione di fila in casa, la settima nelle ultime otto uscite (ko sul campo dell'ASVEL prima della pausa) e un record aggiornato a 16-8 che permette ai biancorossi di agganciare il CSKA Mosca al secondo posto alle spalle del Barcellona. Ennesima prestazione maiuscola a livello corale per Milano che ha cinque giocatori in doppia cifra: spicca Punter con 15 punti, bene Hines con 14, super solidi Shields, 11 e 9 rimbalzi, e il Chacho Rodriguez, 10 con 9 assist, bene anche Datome, 10 punti con 7 rimbalzi partendo titolare nel ruolo di ala forte. Dopo due vittorie di fila, ma anche due match rinviati, il ritorno sul parquet del Maccabi è amaro, mai in partita e stritolato dalla difesa avversaria: la squadra di Sfairopoulos scende a 10-13 di record e vede allontanarsi la zona playoff. I gialloblu chiudono con 7 su 25 da tre (0 su 10 per iniziare), hanno 16 punti da Hunter, 11 da Dorsey e 10 da Jones, mentre il leader Wilbekin chiude a zero con 0 su 6 al tiro.