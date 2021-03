Basket

Basket, Eurolega: Sanli rimonta Rubit e lo cancella con la stoppata

Esponenziale la crescita negli ultimi mesi di Sertac Sanli! Il centro dell'Efes è sempre di più un fattore, sia in attacco, sia in difesa, come fa vedere con questa stoppata in rimonta a Rubit dello Zalgiris.

00:00:25, un' ora fa