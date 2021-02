Basket

Basket, Eurolega: Sant-Roos fa 20 punti nel derby, massimo in carriera

Sceglie il derby di Atene Howard Sant-Roos per registrare la miglior partita in Eurolega. Il cubano, cresciuto in Italia a Monza, segna 20 punti sul campo dell'Olympiacos, il suo career high in Eurolega.

