Basket, Eurolega: Sarunas Jasikevicius si emoziona nel ritorno a Kaunas

Trattiene le lacrime ma gli occhi sono visibilmente lucidi per Sarunas Jasikevicius, al primo ritorno a Kaunas da coach del Barcellona. Con la Zalgirio Arena deserta l'effetto non è lo stesso, ma è un momento speciale per l'ex leggenda e poi allenatore dello Zalgiris.

2 ore fa