Basket

Basket, Eurolega: Sasha Vezenkov MVP della 30a giornata

Partita da record, la migliore in carriera per Sasha Vezenkov! Il mancino bulgaro trascina l'Olympiacos al successo sul campo dell'Alba Berlino con 31 punti, 10 rimbalzi e 41 di PIR, e conquista il premio di MVP del Round per la prima volta dopo 146 partite.

00:00:59, 2 ore fa