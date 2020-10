A 34 anni di età, Sergio Rodriguez sta vivendo il suo miglior inizio di stagione in Eurolega dell'intera carriera. Secondo i dati raccolti dal sito ufficiale di Eurolega, il playmaker dell'AX Armani Exchange Milano è, finora, il giocatore più efficiente del torneo con una media di 1.25 punti realizzati per possesso, un salto notevole rispetto alla sua stagione di debutto (2010-11), quando fece registrare 0.76 punti con il Real Madrid.

I 5 giocatori più efficienti nelle prime 4 gare di Eurolega

Giocatore Squadra Punti per possesso Sergio Rodriguez Olimpia Milano 1.25 Rokas Giedraitis Baskonia Vitoria 1.21 Will Clyburn CSKA Mosca 1.18 Vyacheslav Zaytsev Khimki Mosca 1.18 Bojan Dubljevic Valencia 1.16

Reduce da una prestazione stellare contro lo stesso Real da 25 punti, 7 assist e 37 di valutazione (career-high per quest'ultimo dato), il Chacho sta ammassando statistiche sorprendenti, segnando 16.3 punti di media (massimo in carriera) con il 60% da due e il 50% dall'arco, per un complessivo 73% in percentuale reale (la statistica che "pesa" in diversa maniera le conclusioni dalla distanza).

Nonostante la mole numerica, Rodriguez non sta soffrendo di sovra-utilizzo, giocando meno di 24 minuti di media a gara. Nelle prime tre partite ha potuto sfruttare la freschezza uscendo dalla panchina come back-up di Malcolm Delaney, mentre contro il Real Madrid è stato perfettamente gestito da coach Ettore Messina, che l'ha dosato in maniera chirurgica dopo l'infortunio del regista titolare biancorosso.

Le statistiche di Sergio Rodriguez nelle prime 4 gare di Eurolega

Punti %da due %da tre Assist Minuti 16.3 60.0% 50.0% 4.5 23:51

Sergio Rodriguez epico contro il Real: le sue giocate più belle

Gli altri: Giedraitis, Clyburn, Zaytsev

Alle spalle di Rodriguez troviamo Rokas Giedraitis, con una media di 1.21 punti per possesso: l'esterno lituano sta mantenendo le grandi aspettative con cui è sbarcato a Vitoria dopo aver debuttato con un'ottima stagione all'Alba Berlino. Con 19.3 punti a partita, Giedraitis è quarto nella classifica marcatori del torneo.

Il gradino più basso del podio è condiviso da Will Clyburn e Vyacheslav Zaytsev. L'ala del CSKA Mosca sembra aver ritrovato molto rapidamente ritmo-partita e autostima dopo il lungo stop per l'infortunio al crociato: nelle ultime tre uscite ha realizzato rispettivamente 19, 26 e 25 punti, numeri buoni per salire al terzo posto nella classifica marcatori (19.5) alle spalle di Jordan Loyd e Mike James. Zaytsev sta ammassando grande minutaggio per i problemi di organico del Khimki dovuti all'elevato numero di contagi, ma sta mostrando grossi miglioramenti in termini di solidità, letture di gioco e capacità di crearsi un tiro: il playmaker russo viaggia a 14.8 punti di media con il 70.4% da due e il 44.4% dall'arco.

