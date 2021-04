Basket

Basket, Eurolega: Sergio Rodriguez è l'uomo della rimonta, letale!

Decisivo per la rimonta Sergio Rodriguez in gara 1: il "Chacho" segna 13 punti, tutti nella ripresa, per riportare in corsa l'Olimpia Milan e poi mette anche la bomba del vantaggio sul 77-74. Letale.

00:01:39, 31 minuti fa