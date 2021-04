Basket

Basket, Eurolega: Shane Larkin e la tripla con "salto in lungo"

Non esiste tiro impossibile per Shane Larkin. La stella dell'Anadolu Efes insacca la tripla allo scadere dei 24 secondi lanciandosi in stile "salto in lungo" prima di scoccare il tiro.

00:00:30, 39 minuti fa