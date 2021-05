La straordinaria stagione di, vero jolly dell'AX Armani Exchange Milano per quantità e qualità profusa su entrambe le metacampo, non è passata inosservata. L'ex ala di Trento e Baskonia, al suo primo anno in biancorosso agli ordini di coach Ettore Messina, è stato inserito, coronando così i numeri migliori della carriera:con il 55.9% da due e il 43.3% dall'arco, per un complessivo 15.2 di valutazione. Le cifre sono migliorate nella serie-playoff vinta contro il Bayern Monaco, dove Shields, straordinario protagonista della decisiva gara-5 con una prova da 34 punti (career-high), ha viaggiato a 16.4 punti di media.