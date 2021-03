Basket

Basket, Eurolega: Simon con l'assist "no look" per la bimane di Sanli

Giocata da Top 10 di Kruno Simon che manda Sanli a schiacciare con un favoloso assist "no look"! A furia di giocare con Larkin e Micic in allenamento, il croato ex Milano ha imparato anche a dispensare passaggi del genere.

