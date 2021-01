Basket

Basket, Eurolega: Simone Fontecchio segna con 15 punti nella vittoria sul Baskonia

Ottima prestazione per Simone Fontecchio nella vittoria della sua Alba Berlino per 95-91 sul Baskonia Vitoria: l'azzurro realizza 15 punti con 3/5 da due, 3/5 da tre e un paio di canestri fondamentali nel finale in volata.

