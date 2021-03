Basket

Basket, Eurolega: Siva con una tripla "alla Lillard" a fine 1° tempo

Ormai le triple da lontanissimo, quasi dal logo di centrocampo in stile Damian Lillard, la stella di Portland in NBA, non fanno più notizia. Ci prova e realizza anche Peyton Siva allo scadere del primo tempo, per il +5 Alba sull'Olympiacos.

00:00:44, 41 minuti fa