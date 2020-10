Basket

Basket, Eurolega: Smits apre il Clasico con una super schiacciata

Non c'era modo migliore per il Barcellona per iniziare il Clasico col Real Madrid: alzata di Hanga e gran schiacciata al volo di Smits! Un primo canestro non certo comune.

00:00:22, 20 Visualizzazioni, un' ora fa