Basket, Eurolega: spettacolare alley-oop tra Shved e Booker contro l'Asvel

Giocata devastante della coppia Alexey Shved - Devin Booker nella sfida tra ASVEL Villeurbanne e Khimki Mosca. Il career-high di Booker (26) non basta però al club moscovita per impedire il 6° k.o. consecutivo in EuroLega.

