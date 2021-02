Basket

Basket, Eurolega: spettacolare poster di Jalen Reynolds su Ben Lammers

Inarrestabile Jalen Reynolds nella sfida tra FC Bayern Monaco e Alba Berlino. Il lungo statunitense non solo riscrive il proprio career-high (24) in EuroLega, ma piazza anche una serie di schiacciatone da gustare in loop. Questa la più bella: un poster in faccia a Ben Lammers, sovrastato con la bimane partendo dal palleggio.

00:00:28, 0 Visualizzazioni, 31 minuti fa