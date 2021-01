Basket

Basket, Eurolega: taglio backdoor e schiacciatona! Che Baldwin contro il CSKA

Altra grande serata in EuroLega per Wade Baldwin IV. Nella sfida esterna del suo FC Bayern Monaco contro il CSKA Mosca, non solo chiude come MVP (22 punti), ma è autore anche di una giocata spettacolare. Baldwin esegue infatti un perfetto taglio backdoor per ricevere l'illuminante assist di James Gist e volare a inchiodare al ferro.

