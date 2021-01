Basket

Basket, Eurolega: Tavares arriva ovunque: cancellata la schiacciata di Duop Reath

Edy Tavares firma una delle giocate più spettacolari della partita poi persa dal suo Real Madrid per 77-79 contro la Stella Rossa mts Belgrado: eccolo volare per andare a stoppare un tentativo di schiacciata in penetrazione di Duop Reath.

00:00:34, 1 Visualizzazioni, un' ora fa