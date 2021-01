Basket

Basket, Eurolega: Tim Schneider torna in difesa senza scarpa contro l'Olimpia Milano

EUROLEGA – “Prima si torna in difesa, poi si pensa agli effetti personali”: il numero 10 dell’Alba Berlino perde la scarpa dopo un contatto ma l’azione continuna e non c’è tempo per rimettersela, Milano è già ripartita e tocca ripiegare in difesa

00:01:02, 3 Visualizzazioni, 39 minuti fa