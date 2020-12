Basket

Basket Eurolega, Top 10: le migliori giocate della 13a giornata

Come sempre spettacolo altissimo in Eurolega, riassunto dalla Top 10. Nel Round 13 il podio vede la super schiacciata di Smits in testa a Datome e due "game winner": alla 3 quello di Printezis dell'Olympiacos e alla 1 quello di Prepelic di Valencia sulla sirena.

