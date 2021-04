Basket

Basket Eurolega, Top 10: le migliori giocate della regular season

In archivio i 34 round, ecco la Top 10 con giocate più spettacolari della regular season di Eurolega 2020-21, il modo migliore per ricordare il lungo cammino fatto partendo dallo scorso autunno e per prepararsi al meglio in vista di playoff e Final Four.

