Basket Eurolega, Trinchieri: "Al Bayern voglio lasciare un segno con la mia filosofia"

Il Bayern Monaco ha cambiato faccia con l'arrivo in panchina di Andrea Trinchieri ed è una delle sorprese di questa Eurolega. Il coach italiano parla della sua filosofia e di come sta lavorando nel club bavarese che giovedì 21 gennaio sarà al Forum per sfidare l'Olimpia Milano (dalle 20.35 LIVE e on demand su eurosport.it e eurosport player).

