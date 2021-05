Basket

Basket, Eurolega: tripla irreale di Simon, l'Efes va alla Final Four

Pazzesca giocata di Kruno Simon che di fatto spedisce l'Anadolu Efes alla Final Four di Colonia! L'ex milanese insacca una bomba incredibile allo scadere dei 24" per il +3, il Real Madrid non riesce a rispondere e di fatto si chiude gara 5.

00:00:33, 43 minuti fa