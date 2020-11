Basket

Basket, Eurolega: triplona di Timma, la reazione di Shved dice tutto

Quando un compagno come Alexei Shved e un avversario come Jan Vesely reagiscono stupiti, quasi increduli, vuol dire che il canestro è di quelli clamorosi: questo è capitato a Janis Timma che realizza una tripla molto difficile proprio in faccia allo stesso Vesely.

00:00:22, 2 Visualizzazioni, un' ora fa