Basket, Eurolega: Tristan Vukcevic col suo primo canestro in carriera

Sceglie il modo più spettacolare Tristan Vukcevic, classe 2003, per segnare il primo canestro in carriera in Eurolega. Il figlio di Dusan, visto in Italia con Siena, Milano e Virtus Bologna, decolla e inchioda a una mano.

00:00:54, 21 minuti fa