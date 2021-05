Basket

Basket, Eurolega: Tyus vola e schiaccia sull'invito al bacio di Alocen

Parte forte il "Mago" Carlos Alocen in gara 5! Il talento del Real Madrid segna e fa segnare: splendido l'assist per la schiacciata in alley-oop di Alex Tyus.

00:00:28, 11 minuti fa