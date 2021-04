Una vittoria per tornare tra le migliori quattro d'Europa, per la prima volta dopo 29 anni di attesa: mercoledì 28 aprile, alle ore 20.45, Milano avrà la chance di chiudere la serie-playoff contro il Bayern Monaco nella prima delle due trasferte in Baviera e staccare il biglietto di partecipazione per le Final Four di Colonia (28-30 maggio). Sarà una serata potenzialmente epocale ma complicatissima, perché l'Olimpia si troverà ad affrontare un avversario con le spalle al muro, ferito in maniera quasi mortale e con più nulla da perdere, che cercherà, con aggressività e rabbia, di trasformare la partita in un puro scontro fisico, lì dove può sfruttare i suoi punti di forza più grandi.

4-0 maturato tra regular-season e playoff permetterà a Milano di presentarsi in Baviera con la consapevolezza di essere superiore all'avversario, unita al vantaggio mentale fornito grande rispetto e attenzione nei confronti della squadra più imprevedibile dell'intero scacchiere playoff, capace di impantanarsi per lunghi minuti nelle difficoltà di un attacco che non ha grandi punte cui affidarsi ma anche di piazzare grossi parziali improvvisi sfruttando forza fisica, difensiva e compattezza di un gruppo forgiato in maniera durissima dall'ottima mano di coach Andrea Trinchieri. Ilmaturato tra regular-season e playoff permetterà a Milano di presentarsi in Baviera con, unita alfornito dall'eroica rimonta in gara-1 e dalla strenua resistenza in gara-2 , quando il Bayern, sparando tutte le sue cartucce, aveva eroso gran parte del grosso svantaggio accumulato nella prima metà della partita senza però riuscire a operare aggancio e sorpasso. Ma l'andamento schizofrenico di quelle due stesse gare consiglierà all'Olimpia di riporrenei confronti delladell'intero scacchiere playoff, capace di impantanarsi per lunghi minuti nelle difficoltà di un attacco che non ha grandi punte cui affidarsi ma anche di piazzare grossi parziali improvvisi sfruttandoforgiato in maniera durissima dall'ottima mano di coach Andrea Trinchieri.

forza e coesione per imbastire un'altra grande rimonta dal -17 accusato al termine di un primo periodo tragico. Zach LeDay e Shavon Shields sono stati i migliori in campo per un'Olimpia che ha raccolto grossi segnali di ripresa anche da Vlado Micov, uno dei giocatori più attesi, per carisma, qualità ed esperienza, in questo momento così delicato della stagione. Milano ha lasciato a riposo i suoi grandi veterani (Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Malcolm Delaney) nel match di campionato infilato tra i due spezzoni della serie playoff: nel successo per 88-81 a Pesaro si è vista una squadra che ha approcciato la partita con la testa altrove, ma che ha poi mostratoper imbastire un'altra grande rimonta dal -17 accusato al termine di un primo periodo tragico.sono stati i migliori in campo per un'Olimpia che ha raccolto grossi segnali di ripresa anche da, uno dei giocatori più attesi, per carisma, qualità ed esperienza, in questo momento così delicato della stagione.

Mentre Milano ha sfruttato il successo di Pesaro per riallungare in testa alla classifica in attesa dei recuperi delle partite di Brindisi rinviate per covid, il Bayern è crollato nel big-match contro l'Alba Berlino sotto un pesantissimo -38: 62-100 il finale di una partita gestita da Trinchieri con ampio turnover ma che rischia di avere grossi effetti secondari indesiderati in Bundesliga. Il Bayern (23-8) è scivolato in terza piazza, superato dalla stessa Alba (24-6) e ormai tagliato fuori dalla corsa per il primo posto, tenuto dal sorprendente Ludwigsburg (27-2).

