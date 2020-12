Basket

Basket, Eurolega: Usman Garuba brutalizza il ferro dell'Alba con due schiacciatone

Show del giovanissimo lungo del Real Madrid nella sfida contro l'Alba Berlino. Usman Garuba non solo sostituisce degnamente, nel ruolo di 4, un fenomeno quale Anthony Randolph (fine stagione per infortunio), ma regala anche spettacolo con 2 schiacciatone devastanti. Alla fine sono 15 punti (con 6/7 al tiro e 3/3 da 3) e 6 rimbalzi per il diciottenne dei Blancos.

