Khimki - Valencia 68-77

Valencia che, 77-68 a Mosca col Khimki nel Round 30 e tiene il passo dell'altra spagnola nella corsa ai playoff. La formazione di Ponsarnau centra la seconda vittoria di fila e ferma una serie di ko in trasferta (8 degli ultimi 9 incontri esterni persi, ndr), che permette di agganciare i baschi a 16-14 di record, proprio alle spalle dello Zenit. Senza Dubljevic la gara per la truppa "Taronja" non è semplice ma resta praticamente sempre in controllo e la spunta in virtù di un ottimo 62.5% da due in cui certamente influiscono le super schiacciate di Derrick Williams, ispiratissimo fin dall'inizio e autore di 18 punti, il top scorer dei suoi; bene anche Tobey, 12 punti e 9 rimbalzi, in doppia cifra anche Kalinic e Prepelic con 10 punti. Nel Khimki, che arriva a 3 vinte e 26 perse, si salvano Mickey e Karasev, 20 e 16 punti, mentre McCollum chiude con 10 e 5 assist ma 2 su 11 al tiro (assente, tra i tanti, Alexei Shved). Immediata risposta diche, dopo il successo del Baskonia a San Pietroburgo con lo Zenit , vincea Mosca colnel Round 30 e tiene il passo dell'altra spagnola nella corsa ai playoff. La formazione dicentra la seconda vittoria di fila e ferma una serie di ko in trasferta (8 degli ultimi 9 incontri esterni persi, ndr), che permette di agganciare i baschi a 16-14 di record, proprio alle spalle dello Zenit. Senzala gara per la truppa "Taronja" non è semplice ma resta praticamente sempre in controllo e la spunta in virtù di un ottimo 62.5% da due in cui certamente influiscono le super schiacciate di, ispiratissimo fin dall'inizio e autore di 18 punti, il top scorer dei suoi; bene anche, 12 punti e 9 rimbalzi, in doppia cifra anchecon 10 punti. Nel, che arriva a 3 vinte e 26 perse, si salvano, 20 e 16 punti, mentrechiude con 10 e 5 assist ma 2 su 11 al tiro (assente, tra i tanti, Alexei Shved).

La sfida di Mosca vede una partenza segnata dalle giocate sopra il ferro di Derrick Williams che lancia Valencia (20-13) e la squadra di Ponsarnau alla prima pausa conduce 27-17 per la bomba del giovane Pradilla. Nel secondo periodo gli ospiti allungano un paio di volte fino a +14 (19-33 e 26-40) ma il Khimki tiene botta, risponde con un 8-0 firmato quasi esclusivamente da Karasev, poi Mickey firma il -4 (38-42) e all'intervallo il tabellone dice 44-38 per Valencia.

Nella ripresa la musica non è molto diversa, i moscoviti risalgono fino a -4 di nuovo con Valiev e McCollum (47-51), e Valencia risponde con una bomba di Labeyrie e con un altro decollo di Williams per il 58-49 del 30'. Il canovaccio non cambia negli ultimi 10', gli spagnoli arrivano fino a +19 sul 71-52 spinti da Tobey e Kalinic, ispirati dagli assist di Hermansson, ma ancora il Khimki ferma l'emorragia e rimonta: break di 16-2 e -5 sul 68-73 coi canestri di Mickey, Monia e Karasev. La chance per accorciare ulteriormente ce l'ha McCollum ma sbaglia il jumper, così Valencia sigilla il successo con due liberi di Kalinic e un'altra schiacciata di "DWill" che mette il suo timbro.

Nel prossimo turno, Round 31, Valencia ospiterà il Bayern Monaco per un'altro big match in chiave playoff, mentre il Khimki avrà il derby russo in casa contro lo Zenit, formazione battuta all'andata a San Pietroburgo.

Khimki : McCollum 10, Karasev 16, Zaytsev 6, Vialtsev, Kadoshnivok ne, Monia 6, Sharapov ne, Ponkrashov 3, Odinokov ne, Voronov 2, Valiev 5, Mickey 20. All. Maltsev.

: McCollum 10, Karasev 16, Zaytsev 6, Vialtsev, Kadoshnivok ne, Monia 6, Sharapov ne, Ponkrashov 3, Odinokov ne, Voronov 2, Valiev 5, Mickey 20. All. Maltsev. Valencia: Marinkovic ne, Prepelic 10, Pradilla 3, Labeyrie 9, Van Rossom, Tobey 12, Kalinic 10, Vives, San Emeterio 6, Williams 18, Hermannsson 5, Sastre 4. All. Ponsarnau.

Panathinaikos OPAP - Stella Rossa

Ore 20

Bayern Monaco - Anadolu Efes

Ore 20.30

