Basket

Basket, Eurolega: Will Clyburn decisivo, il CSKA stende il Fenerbahce

Will Clyburn è tornato più forte che mai dopo l'anno di stop per il grave infortunio al ginocchio. L'americano firma la vittoria del CSKA Mosca a Istanbul sul Fenerbahce con 26 punti, compresi i canestri decisivi per andare all'overtime e poi per vincere la partita.

00:01:36, 6 Visualizzazioni, 33 minuti fa