Basket, Eurolega: Will Clyburn domina gara 3 con 34 punti e 38 di PIR

Will Clyburn sceglie un'occasione speciale per siglare i suoi massimi in carriera per punti e per PIR! L'ala statutintense stampa una prova da 34 punti e 38 di PIR in gara 3 contro il Fenerbahce e lancia il CSKA alla Final Four di Colonia.

00:01:39, 30 minuti fa