Basket, Eurolega: Zipser e Lucic con l'alley-oop che vale la vittoria

Fiducia sconfinata per i giocatori del Bayern che nell'ultimo minuto impattano sull'82-82 con una giocata incredibile: Zipser vola in contropiede e alza per la schiacciata al volo di Lucic, con anche il fallo di Shields.

00:01:02, 2 ore fa