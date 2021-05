Olimpia Milano, Barcellona, Anadolu Efes e CSKA Mosca. Sono queste le fantastiche quattro che nel weekend tra il 28 e il 30 maggio si sfideranno sul parquet della Lanxess Arena di Colonia, in Germania, nella Final Four di Eurolega 2021. Le migliori quattro della regular season una di fronte all'altra, club blasonati e con le massime ambizioni, in primis sedersi sul trono della pallacanestro continentale.

CSKA Mosca e Anadolu Efes, il rematch della finalissima del 2019 a Vitoria-Gasteiz, vinta dai russi che di fatto sono ancora i campioni in carica dopo l'annullamento della stagione 2019-20 per la pandemia. Il La prima semifinale vedrà di fronte, il rematch della finalissima del 2019 a Vitoria-Gasteiz, vinta dai russi che di fatto sono ancora i campioni in carica dopo l'annullamento della stagione 2019-20 per la pandemia. Il CSKA è alla 20esima Final Four , la nona di fila e la sesta con coach Itoudis, e punta a restare sul trono d'Europa con un roster che si è compattato attorno a Clyburn, Hackett e Shengelia dopo la partenza di Mike James. L'Efes di coach Ataman è sulla carta l'attacco più forte del lotto, con due star nel backcourt come Micic e Larkin, e ha la forte motivazioni di prendersi quel titolo che secondo loro la pandemia ha tolto l'anno scorso.

Barcellona e Olimpia Milano. I La seconda semifinale è tra. I blaugrana di Sarunas Jasikevicius sono la grande favorita da inizio stagione, hanno vinto la regular season e hanno mostrato una solidità unica, pur non brillando a livello offensivo: i catalani tornano alla Final Four dopo 7 anni e a 11 dal successo di Parigi con una formazione talentuosa, lunga ed esperta, con l'aggiunta del leggendario Pau Gasol. L'AX Armani Exchange di Ettore Messina non è da meno in termini di esperienza, basti solo guardare a gente del calibro di Hines, Datome, Rodriguez, Delaney, e lo stesso coach: le "scarpette rosse" tornano alla Final Four dopo ben 29 anni di attesa e proveranno a far saltare il banco, nonostante le due sconfitte abbastanza nette contro i blaugrana in regular season.

Il calendario delle Final Four

Semifinali, venerdì 28 maggio:

Ore 18: (2) CSKA Mosca - (3) Anadolu Efes Istanbul

In regular season: 1-1 (100-65, 70-100)

Ore 21: (1) FC Barcellona - (4) AX Armani Exchange Milano

In regular season: 2-0 Barcellona (87-71, 72-56)

Finali, domenica 30 maggio:

Ore 17.30: Terzo posto

Ore 20.30: Primo posto

L'albo d'oro dell'Eurolega (dal 2000)

2020 non assegnato

2019 - CSKA Mosca (Vitoria-Gasteiz)

2018 - Real Madrid (Belgrado)

2017 - Fenerbahce (Istanbul)

2016 - CSKA Mosca (Berlino)

2015 - Real Madrid (Madrid)

2014 - Maccabi Tel Aviv (Milano)

2013 - Olympiacos (Londra)

2012 - Olympiacos (Istanbul)

2011 - Panathinaikos (Barcellona)

2010 - Barcellona (Parigi)

2009 - Panathinaikos (Berlino)

2008 - CSKA Mosca (Madrid)

2007 - Panathinaikos (Atene)

2006 - CSKA Mosca (Praga)

2005 - Maccabi Tel Aviv (Mosca)

2004 - Maccabi Tel Aviv (Tel Aviv)

2003 - Barcellona (Barcellona)

2002 - Panathinaikos (Bologna)

2001 - Virtus Bologna

2000 - Panathinaikos (Salonicco)

* = tra parentesi sede della Final Four

