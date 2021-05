Basket

Basket, Final Four Eurolega: Coach Messina: "Tiro, rimbalzi, attenzione", il Barcellona si batte cos

Coach Ettore Messina parla in esclusiva ai microfoni di Eurosport alla vigilia della semifinale contro il Barcellona delle Final Four di Colonia 2021. Precisione nel tiro da fuori, reggere la battaglia a rimbalzo e fare attenzione a non perdere palloni banali in attacco: queste le chiavi per battere la capolista della regular-season e sognare la qualificazione alla finale.

