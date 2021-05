SuperLega del calcio, ora è il turno della pallacanestro addentrarsi in questo "ginepraio". Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, l'Eurolega sarebbe al lavoro per rendere completamente chiuso il torneo a partire dalla stagione 2023-24! Un campionato in puro stile NBA , in cui delle sostituzioni potranno avvenire solo su invito e per questioni economiche. Superata almeno in parte la bufera scatenata dalla, ora è il turno della pallacanestro addentrarsi in questo "ginepraio". Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano catalano, l'sarebbe al lavoro per rendere! Un campionato in puro stile con un numero di squadre fisso e garantito a tempo indeterminato , in cui delle sostituzioni potranno avvenire solo su invito e per questioni economiche.

Di conseguenza non ci sarà più nessun accesso attraverso l'Eurocup, la seconda competizione organizzata da ECA e promossa direttamente dal commisioner Jordi Bertomeu come alternativa vera alla Basketball Champions League FIBA, che gran parte dei club vogliono eliminare perchè costa circa 7 milioni di euro e ne genera poco più di 3. L'idea sarebbe trattenere quei soldi e ridistribuirli agli stessi club che partecipano all'Eurolega.

Sempre secondo il Mundo Deportivo, a portare avanti questa idea sono gli 11 club fondatori e con licenza pluriennale, tra cui l'Olimpia Milano. Gli altri sono Real Madrid, Barcellona, Baskonia, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos, CSKA Mosca, Maccabi Tel Aviv e Zalgiris, e presto si uniranno anche Bayern Monaco e Asvel Villeurbanne; non è escluso che pure lo Zenit San Pietroburgo e l'Alba Berlino finiscano in questo cerchio ristretto. Quindi, nel prossimo futuro, verrà cancellata qualsiasi forma di merito sportivo, visto che non servirà più vincere l'EuroCup, oppure la VTB League o la Lega Adriatica, per conquistare un posto in Eurolega.

Ora resta da capire quali saranno i prossimi effettivi passi di Eurolega e le reazioni da parte della Fiba e delle federazioni nazionali, che da anni lottano per conservare un minimo di meritocrazia. Anche perchè, un'evoluzione del genere, porterebbe ad aumentare il divario in termini economici e di "appetibilità" per gli sponsor fra i club che partecipano all'Eurolega e tutti gli altri, qualcosa che rischia davvero di uccidere i campionati locali e le manifestazioni europee secondarie.

