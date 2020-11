Non è tardata ad arrivare la risposta dei vertici di Eurolega ad Ettore Messina, il coach dell'Olimpia Milano, che in mattinata aveva inviato una lettera ai leader del basket internazionale per valutare l'idea di modificare il calendario in modo da fronteggiare l'emergenza per la pandemia da Coronavirus. In sostanza Euroleague ha risposto "picche", non ci sarà nessuna modifica ai format attuali, e quindi è stata praticamente respinta l'ipotesi lanciata da Messina di "sospendere le competizioni internazionali dei club fino almeno a marzo, utilizzando questa finestra di quattro mesi per chiudere i campionati nazionali, e riprendere fra marzo e aprile le competizioni internazionali".