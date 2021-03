Basket

Basket, Pau Gasol: "Sarei tornato solo al Barcellona, importante la presenza di Jasikevicius"

Dopo le visite mediche di rito, è il momento delle prime parole da giocatore del Barcellona, di nuovo, per Pau Gasol: "In Europa sarei tornato solo per il Barça. Sto bene anche se non gioco da praticamente due anni. Nella mia decisione è stata importante l'amicizia che ho con Sarunas Jasikevicius".

00:01:50, 10 minuti fa