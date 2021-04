Anadolu Efes - Real Madrid 91-68

Come successo in gara 1, anche gara 2 è monologo dell'Anadolu Efes che schianta 91-68 il Real Madrid, si porta sul 2-0 nella serie e di fatto ipoteca la qualificazione alla Final Four di Colonia. Martedì prossimo al Wizink Center di Madrid andrà in scena gara 3 e sono ben poche le speranze per la squadra di Pablo Laso, aldilà della statistiche che dice che nessuno ha rimontato uno 0-2 nel torneo. I turchi di Ergin Ataman scappano già dal primo periodo, mantengono sempre un margine in doppia cifra e nella ripresa dilagano, forte di un irreale 60% da due e del 12 su 20 da tre: brillano i due fenomeni Micic, 23 punti (9 su 10 al tiro), e Larkin, 21 con 21 di PIR. Il Real, privo anche del gigante Tavares, si arrangia come può ma non ha armi, soprattutto se tira 4 su 25 dall'arco: gli unici in doppia cifra sono Thompkins, 17 punti, e Fernandez, 11, da segnalare i 6 punti del veteranissimo Felipe Reyer e i 7, i primi in carriera, del classe 2003 Tristan Vukcevic, figlio d'arte visto che papà Dusan ha giocato anche in Italia con Siena, Milano e Virtus Bologna.

Anadolu Efes : Larkin 21, Beaubois 11, Singleton 4, Balbay, Sanli 7, Moerman 9, Tuncer, Pleiss 1, Micic 23, Anderson 2, Dunston 6, Simon 7. All. Ataman.

: Larkin 21, Beaubois 11, Singleton 4, Balbay, Sanli 7, Moerman 9, Tuncer, Pleiss 1, Micic 23, Anderson 2, Dunston 6, Simon 7. All. Ataman. Real Madrid: Causeur 2, Fernandez 11, Abalde, Tyus 5, Laprovittola 5, Reyes 6, Vukcevic 7, Garuba 9, Carroll, Llull 4, Thompkins 17, Taylor 2. All. Laso.

Tristan Vukcevic col suo primo canestro in carriera

