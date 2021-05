Basket

Basket Serie A, highlights: Barcellona-Anadolu Efes 81-86

Dopo un percorso durato tre anni, l'Anadolu Efes Istanbul è campione d'Europa! La squadra di Ergin Ataman supera 86-81 il Barcellona in una finale intensa ed equilibrata alla Lanxess Arena di Colonia, in Germania, e per la prima volta nella sua storia conquista l'Eurolega.

00:02:19, 25 minuti fa