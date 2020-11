Come ha spiegato a Famiglia Cristiana, Messina si è detto dispiaciuto perchè non è stato capito il suo reale intento: "Il mio dispiacere è nel fatto che, nel rispondere, tutti si sono concentrati su un aspetto secondario della mia lettera che era la mia proposta di che cosa si può fare per finire campionato ed Eurolega, per me invece l’importante era che coloro che sono a capo delle diverse organizzazioni sportive, Lega, organizzazione delle Leghe europee, Federazione internazionale, si sedessero attorno a un tavolo e cercassero una soluzione comune, che ora è molto lontana. Che decidano di farci giocare tutti i giorni o vestiti da Pulcinella a me va bene, purché siano tutti d’accordo, quello che credo non vada bene per me come per molti allenatori, giocatori, appassionati è che non ci sia una condivisione di che cosa è meglio fare per il bene di tutti. Mi spiace che non sia stato capito".