Eurolega, Alexey Shved, che faccia: tripla del sorpasso e sorrisetto

Alexey Shved corona una prestazione da 24 punti con la tripla del sorpasso a poco più di un minuto dalla sirena nella partita vinta dal suo Khimki Mosca per 88-83 sul campo dello Zenit San Pietroburgo. Il sorrisetto beffardo con cui festeggia tornando in difesa è una chicca per veri appassionati.

