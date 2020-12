Basket

Eurolega, AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene 77-80

L'AX Armani Exchange cade in casa contro il Panathinaikos Opap Atene e perde una grossa chance di allungare la striscia di successi consecutivi per risalire al terzo posto in classifica. I greci rimontano dal -15 del secondo quarto (40-25) con una ripresa di grande intensità e fisicità e puniscono nel finale con Nemanja Nedovic (16), MVP da ex di giornata.

