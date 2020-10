I 20-0 delle due scorse settimane saranno cancellati, e le partite riprogrammate. Eurolega ha approvato con validità retroattiva la mozione per la modifica al protocollo anti-covid nel (giusto) spirito del mantenimento dell'integrità della competizione: se una squadra fosse impossibilitata a scendere in campo per mancanza di effettivi dovuta a un elevato numero di contagi da coronavirus o per limitazioni ai viaggi imposte dai governi locali, potrà richiedere il rinvio della partita in questione fino a un massimo di tre volte.

La modifica impatta sulle sette partite che non si sono disputate nelle ultime due settimane (quattro di Eurolega e tre di Eurocup): in Eurolega sono coinvolte Zenit San Pietroburgo e Asvel Villeurbanne, le squadre più colpite dalla pandemia in questo momento, mentre in Eurocup sarà recuperata la gara che la Reyer Venezia non ha potuto disputare contro i francesi del JL Bourg-en-Bresse. La situazione potrebbe toccare da vicino anche l'Olimpia Milano, prossima avversaria dello Zenit in Eurolega (gara in programma giovedì 22 ottobre, ore 19.00): se la formazione russa non dovesse riuscire a recuperare il numero minimo di effettivi per poter scendere in campo (8 giocatori, da regolamento), la partita verrà rinviata.