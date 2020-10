Basket

Eurolega, career-high per Daniel Hackett: segna 29 punti a Belgrado

Nonostante la sconfitta in overtime del suo CSKA Mosca contro la Stella Rossa, Daniel Hackett aggiorna il suo massimo in carriera in Eurolega, mettendo a referto 29 punti con 3/4 da due e 6/8 da tre.

