Eurolega ed Eurocup non si fermeranno e non modificheranno format o struttura dei rispettivi calendari: il meeting tra i vertici di ECA e delle leghe nazionali delle squadre partecipanti alle coppe europee ha stabilito, di comune accordo, di proseguire la stagione secondo i criteri adottati finora nonostante la forte risalita dei contagi da coronavirus in Europa. ECA ha anche rigettato l'idea dell'allestimento di una o più bolle nel corso della stagione per poter ospitare le partite di coppa, una soluzione che avrebbe un grosso impatto economico negativo sul lato di visibilità, sponsorizzazioni, partnership e accordi televisivi.

Il meeting, che si è focalizzato sulla necessità di un lavoro congiunto tra ECA e leghe nazionali per trovare date disponibili nel corso della stagione per recuperare le gare rinviate per i contagi da coronavirus, ufficializza sostanzialmente la risposta negativa data alla proposta avanzata dal coach dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, qualche giorno fa per una divisione dell'annata in due tronconi distinti da dedicare ai campionati nazionali e alle coppe europee a partire da marzo. Eurolega ed Eurocup non sospenderanno l'attività per settimane o mesi per poi riaprire in primavera, quando si spera che la situazione sanitaria possa essere migliore di quella attuale e permettere spostamenti più facili con minori rischi di contagio. Anche la Virtus Bologna si era detta favorevole allo stop dell'Eurocup con ripresa primaverile, ma con format modificato per essere adattato al minor tempo a disposizione per disputare le gare rimanenti.

Serie A Virtus, Baraldi: "Stop e ripartenza a febbraio col vaccino" IERI A 10:17

Datome: "Se le condizioni rimangono queste, la stagione può finire"

Dopo aver saltato alcune partite tra la terza e sesta giornata per i focolai interni ad Asvel Villeurbanne, Zenit San Pietroburgo e Alba Berlino, Eurolega è tornata a pieno regime in questa settimana, disputando regolarmente tutte le partite in programma. Proseguire con il normale calendario è anche l'idea di Gigi Datome, presidente dell'associazione giocatori di Eurolega (Elpa), come espresso in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

"Non so quanto sia fattibile sospendere le coppe a stagione inoltrata per poi riprenderle in seguito. Tutto, però, è in continua evoluzione e quindi ragionerei di settimana in settimana, come stanno facendo i Governi. La situazione potrebbe peggiorare come è successo lo scorso marzo, ma potrebbe anche migliorare. Eurolega aggiorna i protocolli ogni 15 giorni anche in collaborazione con l'Elpa, e se le condizioni rimangono queste, la stagione può finire. Di certezze non ne abbiamo se non una, bisogna andare avanti. Fermarci non penso sia la soluzione giusta. Serve però grande collaborazione tra le parti".

Highlights: Olimpia Milano-Real Madrid 78-70

Eurolega Messina: "Sospendiamo Eurolega e le Coppe per 4 mesi" 02/11/2020 A 10:16