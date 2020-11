L'AX Armani Exchange Milano non scenderà in campo in questa settimana di Eurolega, che avrebbe previsto un doppio turno speciale per il recupero della partita contro lo Zenit San Pietroburgo (mercoledì 11) e il regolare svolgimento dell'ottava giornata di regular-season contro il Khimki Mosca (venerdì 13).

Dopo le numerose positività al coronavirus registrate all'interno del Gruppo Squadra con i tamponi effettuati lunedì 9, l'Olimpia resta in quarantena, e non ha dunque a disposizione il numero minimo legale di otto giocatori da poter schierare a roster per affrontare gli impegni di coppa. Il rinvio della doppia trasferta russa appesantirà, per forza di cose, il calendario delle prossime settimane, stante il fatto che Eurolega ha deciso di non modificare il format della regular-season e continuerà a inserire le gare da recuperare in altri turni infrasettimanali.

In questo momento la schedule non aiuta il recupero dell'Olimpia: la prossima settimana, infatti, è in programma un nuovo doppio turno, con due gare interne consecutive contro Stella Rossa Belgrado (mercoledì 18, ore 20.45) e Zalgiris Kaunas (venerdì 20, ore 20.45).

